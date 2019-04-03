شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية أقل مناطق المملكة في البطالة خلال الربع الرابع 2018 والان نبدء بالتفاصيل
وأبانت الإحصائية أن معظم المشتغلين السعوديين وبنسبة تقارب 77.1% يتركزون في ثلاث مناطق إدارية بالمملكة هي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثة مناطق المملكة في نسبة المشتغلين السعوديين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية بنسبة استحواذ 10.2% وبعدد 120.4 ألف مشترك على رأس العمل.
وأوضحت الإحصائية أن أعلى نسبة لقوة العمل للسعوديين كانت في الفئة العمرية (30 - 34) سنة وبنسبة 18.4% من إجمالي قوة العمل للسعوديين.
ومن جهة أخرى، أوضحت نتائج الإحصاءات أن أغلب السعوديين الباحثين عن العمل يحملون شهادة جامعية، حيث بلغت نسبتهم 18% من إجمالي السعوديين الباحثين عن العمل البالغ وعددهم 970.2 ألف باحث عن عمل، مثل العنصر النسائي نسبة كبيرة منهم بلغت 82.2% مسجلات أكثر من 797.8 ألف باحثة عن العمل في حين كانت أعلى نسبة للباحثين عن العمل للفئة العمرية ما بين (25 – 29) بنسبة 33.5% وعلى مستوى التخصصات الأعلى في البطالة.
مثل حملة الدراسات الإنسانية والفنون أعلى نسبة في البطالة بالمملكة وذلك بنسبة 29.7%، يليهم تخصص العلوم التربوية وإعداد المعلمين بنسبة 15.7%، ثم جاءت الأعمال التجارية والإدارية بنسبة 13% وذلك من إجمالي المتعطلين من يحملون دبلوما فأعلى، وكان تخصص الزراعة أقل نسبة في البطالة بالنسبة للتخصصات بواقع 0.1%، بينما بلغت نسبة المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل نحو 94% من إجمالي البطالة في المملكة، أما فيما يخص العاطلين ممن سبق لهم العمل فقد أوضحت النتائج أن 24% تركوا أعمالهم السابقة بسبب قلة الرواتب والأجور خلال الربع الرابع من العام 2018.
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