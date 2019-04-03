شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية أقل مناطق المملكة في البطالة خلال الربع الرابع 2018 والان نبدء بالتفاصيل

صنفت المنطقة الشرقية من أقل مناطق المملكة في معدل البطالة خلال الربع الرابع للعام الماضي 2018، حيث بلغت نسبة البطالة فيها 7.1%، بحسب إحصائية حديثة حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، والتي أظهرت أن السعوديين المشتغلين والمشتعلات في المنطقة الشرقية بلغوا أكثر من 572.1 ألف موظف وموظفة مستحوذين على ما نسبته 18.4% من إجمالي السعوديين العاملين في سوق العمل والبالغ عددهم أكثر من 3.11 مليون موظف.

وأبانت الإحصائية أن معظم المشتغلين السعوديين وبنسبة تقارب 77.1% يتركزون في ثلاث مناطق إدارية بالمملكة هي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثة مناطق المملكة في نسبة المشتغلين السعوديين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية بنسبة استحواذ 10.2% وبعدد 120.4 ألف مشترك على رأس العمل.

وأوضحت الإحصائية أن أعلى نسبة لقوة العمل للسعوديين كانت في الفئة العمرية (30 - 34) سنة وبنسبة 18.4% من إجمالي قوة العمل للسعوديين.

ومن جهة أخرى، أوضحت نتائج الإحصاءات أن أغلب السعوديين الباحثين عن العمل يحملون شهادة جامعية، حيث بلغت نسبتهم 18% من إجمالي السعوديين الباحثين عن العمل البالغ وعددهم 970.2 ألف باحث عن عمل، مثل العنصر النسائي نسبة كبيرة منهم بلغت 82.2% مسجلات أكثر من 797.8 ألف باحثة عن العمل في حين كانت أعلى نسبة للباحثين عن العمل للفئة العمرية ما بين (25 – 29) بنسبة 33.5% وعلى مستوى التخصصات الأعلى في البطالة.

مثل حملة الدراسات الإنسانية والفنون أعلى نسبة في البطالة بالمملكة وذلك بنسبة 29.7%، يليهم تخصص العلوم التربوية وإعداد المعلمين بنسبة 15.7%، ثم جاءت الأعمال التجارية والإدارية بنسبة 13% وذلك من إجمالي المتعطلين من يحملون دبلوما فأعلى، وكان تخصص الزراعة أقل نسبة في البطالة بالنسبة للتخصصات بواقع 0.1%، بينما بلغت نسبة المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل نحو 94% من إجمالي البطالة في المملكة، أما فيما يخص العاطلين ممن سبق لهم العمل فقد أوضحت النتائج أن 24% تركوا أعمالهم السابقة بسبب قلة الرواتب والأجور خلال الربع الرابع من العام 2018.