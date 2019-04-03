شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستكشف الفضاء في إكسبو دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشفت الصين عن تصميم جناحها المشارك في المعرض الدولي «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيكون تحت عنوان «بناء المجتمع مع مستقبل مشترك للبشرية» وسيمتد على مساحة 4636 متراً مربعاً. وسيعرض جناح الصين أحدث تقنياتها في مجال استكشاف الفضاء والنقل والذكاء الاصطناعي.

وتقدر كلفة الجناح بأكثر من 367 مليون درهم (100 مليون دولار)، ويتميز باعتماده على أحدث التقنيات، كما سيستعرض مبادرة «حزام واحد طريق واحد»، إضافة إلى الابتكارات والإنجازات التقنية والعلمية المتنوعة التي تساهم في رسم ملامح الصين الحديثة.

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