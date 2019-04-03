«فيردي» تدعو إلى إضراب تحذيري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، موظفي البنوك إلى المشاركة في إضراب تحذيري خلال عدة أيام في أبريل/ نيسان الجاري في مدن ألمانية مختلفة.

وأعلنت النقابة، أمس، في برلين أنه من المخطط بدء الإضراب التحذيري الأول اليوم الأربعاء في مدينة هامبورج على مدار اليوم ليشمل موظفي «دويتشه بنك» و«كومرتسبنك» وصندوق ادخار هامبورج.

وبحسب بيانات النقابة، فإن الإضراب التحذيري الثاني سيكون يوم الجمعة المقبل وسيشمل موظفين في بنوك مختلفة في برلين ومدن أخرى في ولايات هيسن وبراندنبورج وبادن-فورتمبرج ومناطق مونسترلاند وأوستفالن/ليبه.

ومن المخطط أن يبدأ الإضراب التحذيري الثالث يوم الاثنين المقبل في فروع أخرى لبنوك متعددة.

ويتفاوض ممثلون عن الموظفين وأرباب العمل في البنوك الخاصة والعامة حالياً لوضع لائحة أجور جديدة لنحو 200 ألف موظف. (د ب أ)