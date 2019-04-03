شكرا لقرائتكم خبر عن 686 مليون يورو استثمارات في الشركات الناشئة بألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحسب بيانات شركة «باركو كونسالتينج» للاستشارات، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، أمس، بلغت قيمة الاستثمارات فـي الشركــات الماليــة الناشئــة فـي ألمانيــا فـي الربع الأول من هــذا العـام 686 مليـون يـورو، بزيــادة تفــوق الضعف، مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2017 (325 مليون يورو).
ووفقاً للبيانات، زادت الأموال التي ضخها مستثمرون في الشركات المالية الناشئة في ألمانيا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/ آذار الماضي بنسبة 77%، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، الذي سجل رقماً قياسياً في الاستثمارات في هذا القطاع.
(د ب أ)
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