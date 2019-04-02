شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لأعلى مستوى في 2019 والان نبدء بالتفاصيل
ولامست العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أعلى مستوياتها أثناء الجلسة عند 69.51 دولار للبرميل، مسجلة أعلى سعر لها منذ 13 نوفمبر. وارتفع برنت 36 سنتا، أو 0.52 في المائة، ليبلغ عند التسوية 69.37 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا، أو 1.61 في المائة، ليبلغ عند التسوية 62.58 دولار للبرميل، بعدما لامس 62.72 دولار ليسجل أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر.
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