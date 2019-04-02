شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لأعلى مستوى في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوياتها منذ بداية 2019، مع اقتراب خام برنت من 70 دولارا للبرميل، وسط احتمال فرض مزيد من العقوبات على إيران وحدوث حالات تعطل جديدة في فنزويلا، وهو ما قد يزيد من تأثير خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك.

ولامست العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أعلى مستوياتها أثناء الجلسة عند 69.51 دولار للبرميل، مسجلة أعلى سعر لها منذ 13 نوفمبر. وارتفع برنت 36 سنتا، أو 0.52 في المائة، ليبلغ عند التسوية 69.37 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا، أو 1.61 في المائة، ليبلغ عند التسوية 62.58 دولار للبرميل، بعدما لامس 62.72 دولار ليسجل أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر.