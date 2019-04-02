“فوتسي راسل”: السعودية ستصبح تاسع أكبر سوق ناشئة في مؤشر المجموعة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكدت مجموعة فوتسي راسل؛ المزود العالمي لمؤشرات الأسواق الناشئة، أن السعودية ستكون تاسع أكبر سوق ناشئة من أصل 25 سوقا في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وأوضحت “مجموعة فوتسي راسل” أنه سيتم الانتهاء من إدراج الأسهم السعودية في خمس مراحل حتى مارس 2020 لضمان عملية انتقال سلسة، وتقليل ضغط الأسعار على المكونات الجديدة وتوزيع التدفقات الخارجة من تلك الأسواق التي يتم بيعها.

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وحول وزن المؤشر المتوقع للأوراق المالية في السعودية في المؤشرات الرئيسة العالمية لـ”فوتسي” عقب الانتهاء من مراحل الترقية الخمس أي اعتبارا من مارس المقبل، وبعد إعادة تصنيف الأسهم الصينية، أوضحت أن الوزن المتوقع لجميع الشركات بمختلف القيم السوقية سيبلغ 31.0 في المائة، في حين الوزن المتوقع في المؤشر سيمثل من الأسواق الناشئة 86.2

في المائة.

وأكدت “فوتسي” أنه في حال طرح 5% من أسهم “أرامكو” وفق تقييم متوسط للشركة يقدر بـ 5ر1 تريليون دولار سينتج عن ذلك رسملة سوقية قابلة للاستثمار تبلغ 75 مليار دولار، وهو ما يعادل وزن مؤشر متوقع تقريبي يبلغ 35.1 في المائة ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة لجميع الشركات بمختلف القيم السوقية.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للأسواق المالية وتداول منتجات المشتقات، قالت “فوتسي راسل” إن الشرق الأوسط يظل محورا رئيسا لـ”فوتسي”.

من جانبه، قال وقاص صمد الرئيس التنفيذي لـ “فوتسي راسل”، إن “العقود الآجلة من بورصة ناسداك دبي في مؤشر فوتسي للسوق السعودية تمنح المستثمرين في جميع أنحاء العالم طريقا جديدا جذابا للوصول إلى السوق السعودية المهمة. ويعد الشرق الأوسط محورا رئيسا في خططنا للنمو ونتطلع إلى تعميق تعاوننا مع “ناسداك دبي” من خلال مجموعة من الأنشطة في جميع أنحاء المنطقة”.