الممثل الأمريكي الخاص لإيران: 3 من 8 دول معفية من العقوبات أوقفت وارداتها من نفط إيران

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك إن ثلاثا من الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت شحناتها من خام إيران إلى الصفر.

وقال هوك للصحفيين دون ذكر أسماء تلك الدول “في نوفمبر، منحنا ثمانية إعفاءات نفطية لتجنب صعود سعر النفط. يمكنني أن أؤكد اليوم أن ثلاثة من هؤلاء المستوردين قد بلغوا الصفر الآن” في إشارة إلى وارداتهم من الخام الإيراني.