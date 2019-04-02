شكرا لقرائتكم أداء سلبي لـ 51 في المئة الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ ساعتين في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 2 أبريل 2019 / 19:12

أنهت 51 في المئة من الأسهم القطرية تعاملات اليوم (الثلثاء) على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 22 شركات من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة أخرى، واستقرت شركتان ، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 567 بليون ريال بزيادة 918 مليونا نستبها 0.16 في المئة.



Advertisements

أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 9 في المئة الى 265 مليون ريال في مقابل 291 مليونا وهبطت الكمية المتداولة 25 في المئة الى 11 مليون سهم، في مقابل 14.2 مليون ، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 15 في المئة الى 5696 صفقة في مقابل 5736 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة ارتفاعه بنسبة 0.47 في المئة من قيمته تعادل 46 نقطة صعودا الى 10201 نقطة في مقابل 10155 نقاط اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 0.95 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 3 قطاعات، تصدرها مؤشر العقارات لليوم الثالث بتراجع 1.59 في المئة، تلاه مؤشر الخدمات بخسارة 0.17 في المئة، ثم مؤشر الاتصالات المتراجع 0.07 في المئة.

وفي المقابل ارتفع مؤشر التأمين 4.2 في المئة ، تلاه مؤشر النقل بزيادة 0.80 في المئة ، تبعه مؤشر العائد الاجمالي المرتفع 0.46 في المئة.