شكرا لقرائتكم 17 % زيادة في السيولة المتداولة في بورصة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 3 ساعات في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 2 أبريل 2019 / 19:10

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) ارتفاعا في معدلات الاداء لليوم الثاني على التوالي، اذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 17 في المئة الى 50 مليون دينار في مقابل 42 مليونا لليوم السابق فيما صعدت الكمية المتداولة 16.5 في المئة الى 182 مليون سهم في مقابل 156 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة 17 في المئة الى 7432 صفقة في مقابل 6352 صفقة.



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وتزامن مع ذلك ارتفاعا في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة، تصدرها مؤشر السوق الاول بنسبة 1.01 في المئة تعادل 61 نقطة، صعودا الى مستوى 6064 نقطة في مقابل 6003 نقاط اليوم السابق، فيما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.98 في المئة تعادل 55 نقطة الى 5682 نقطة في مقابل 5627 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيس 0.90 في المئة تعادل 44 نقطة الى 4954 نقاط في مقابل 4910 نقاط لليوم السابق.

وحل سهم «بنك وربة» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 4.94 في المئة، وصولاً إلى 255 فلس، من تداول 6.7 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.67 مليون دينار.

وحقق سهم «الدولي» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 0.62 في المئة، هبوطا إلى 323 فلس، من تداول 7.7 مليون سهم، قيمتها بلغت 2.5 مليون دينار، نُفذت من خلال 291 صفقة.

وسجل سهم «بيتك» ثاني سيولة متداولة بلغت 11.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.15 في المئة الى 653 فلس، من تداول 17.6 مليون سهم.