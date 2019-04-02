شكرا لقرائتكم 21 مليون دينار مكاسب الاسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 2 أبريل 2019 / 18:54

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه خلال تعاملات اليوم (الثلثاء) بنسبة 0.24 في المئة تعادل 3.43 نقطة، صعودا الى مستوى 1403.59 نقطة في مقابل 1400.16 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 4.96 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع الى مستوى 775.54 نقطة بزيادة 3.90 في المئة، لتتقلص خسارته منذ مطلع العام عند 5.8 في المئة.



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أما عن الاجماليات، نجد ارتفاعا في معدلات الاداء، اذ ارتفعت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 8.38 مليون سهم في مقابل 2.99 مليون بنسبة 180 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 2 مليون دينار في مقابل 645 الف دينار اليوم السابق بنسبة 211 في المئة، بينما ارتفع عدد الصفقات الى 88 صفقة بنسبة 35 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 16 شركة، ارتفعت 4 شركات ،وهبطت شركتان، واستقرت أسعار 10 شركات اخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.61 بليون دينار بزيادة 21 مليون دينار نسبتها 0.24 في المئة

وجاء قطاع المصارف في صدارة قطاعات البورصة بعد ارتفاع السيولة المتداولة من أسهمه الى 1.77 مليون دينار، شكلت 85 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 6.9 مليون سهم، نفذت من خلال 47 صفقة.

وتصدر سهم البنك الاهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة 1.73 مليون دينار، نسبتها 82 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 5.72 مليون سهم ، نُفذت من خلال 25 صفقة، تلاه سهم جي اف اتش المالية بسيولة 97 الف دينار، نسبتها 5 في المئة.