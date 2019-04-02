شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تستعرض تجربة مصر الناجحة أمام قمة المجلس الدولى للسياحة بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، كمتحدثة رسمية فى جلسة حوارية تحت عنوان "حوار قادة العالم Global Leaders Dailogue "، والتى تم خلالها عرض ومناقشة السياسات والتجارب الناجحة التى تنتهجها حكومات بعض الدول لزيادة تنافسيتها فى مجال السياحة والسفر.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ 19 للقمة العالمية للمجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC Global Summit 2019 التى تستمر من 2 إلى 4 أبريل الجارى بمدينة إشبيلية بإسبانيا، والحديث عن أهمية وجود بيئة عمل ملائمة، والتعاون، والتنسيق المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص، وتعظيم الفائدة من الاستثمارات فى المقاصد السياحية فى الدول لزيادة هذه القدرة التنافسية وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل لهذا القطاع.





حضر الجلسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالحكومة الإسبانية، وكذا عمدة مدينة إشبيلية، وعدد من الوزراء من بعض الدول منها إسبانيا والسعودية والأرجنتين وبلغاريا واليونان وكنيا وسلوفانيا وتشيلى وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أعضاء المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية التى تعمل فى مجال السياحة ومنها شركة Expedia اكسپيديا، و MSC Cruises وهى واحدة من اكبر الشركات العالمية المتخصصة فى الرحلات البحرية، و Travel Leaders Group وهى واحدة من أكبر الشركات السياحية العالمية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة Dufry وهى واحدة من أكبر شركات الأسواق الحرة فى العالم و مقرها سويسرا.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التحسن الذى شهدته معدلات السياحة الوافدة إلى مصر خلال 2018 وبداية2019 ، واستعرضت تجربة مصر فى تطوير قطاع السياحة، مشددة على الأهمية التى توليها القيادة السياسية والحكومة للقطاع إيمانا منها بدور السياحة فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى باعتبارها أحد أهم مجالات توفير فرص العمل ، كما أن السياحة تعتبر القطاع الأسرع نموا وأحد أهم الصادرات الخدمية.





وتناول الاجتماع الحديث عن أهمية التعاون الإقليمى بين الدول المتجاورة للنهوض بقطاع السياحة فى هذه الدول ، ووضع برامج سياحية مشتركة للتغلب على مشكلة ارتباط السياحة فى بعض الدول بمواسم محددة.

كما ناقش الحضور أهمية الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة لتحقيق رضاء السائحين وضمان تكرار زيارتهم مرات عديدة.

وفِى سؤال للمدراء التنفيذيين للشركات السياحية الكبرى المشاركة عما يضعونه فى الاعتبار عند اتخاذ قرار فتح فروع لشركاتهم فى الدول المختلفة، أكدوا على أن بساطة الإجراءات وقوانين الضرائب الميسرة فى الدول ومهارات العاملين فى القطاع السياحى بها، بالإضافة الى قلة البيروقراطية هى المعايير الاساسية التى تساعدهم فى اتخاذ قرار فتح فروع لشركاتهم فى الدول من عدمه.

ومن ناحيته أشار الرئيس التنفيذى لشركة Expedia أن مركز الاتصال Call Center التابع للشركة فى مصر يعد واحدا من أقوى مكاتب الشركة فى العالم.

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وقامت المشاط باستعراض برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة لتطوير القطاع، لافتة إلى أن هذا البرنامج يحظى بدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية وكافة أجهزة الدولة، وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت على أن الاستثمار فى العاملين فى القطاع على رأس أولويات الوزارة، لبناء عنصر بشرى مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفنى والمهنى والمؤسسى.





وأكدت الوزيرة أن النهوض بمنظومة السياحة فى مصر جاء نتيجة تضافر جهود الدولة، فعلى سبيل المثال تقوم الحكومة بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها ، وتطوير شبكات الطرق والكبارى لربط كافة المناطق المختلفة بالعاصمة، إلى جانب الاهتمام الذى توليه الدولة لإقامة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومنطقة العلمين الجديدة.

وتحدثت الوزيرة عن مطار سفنكس الجديد الذى يمثل نقلة نوعية للسياحة المصرية حيث يساهم موقع المطار فى تشجيع الرحلات السياحية لليوم الواحد وذلك لقربه من المناطق السياحية والأثرية المختلفة، بالإضافة إلى وجوده بالقرب من المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه فى 202 ، مما يعطى فرصا جديدة للشركات السياحية لتنويع برامجها ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى.

وأكدت الوزيرة على ان نجاح القطاع لن يؤتى بثماره الا من خلال التنسيق المستمر مع القطاع الخاص، وهو ما يحدث على ارض الواقع، فوزارة السياحة المصرية تعمل بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية وهو الممثل المنتخب للقطاع الخاص، مشيرة الى أن جميع الأطراف ذات الصِّلة أصبح الان لديها رؤية مشتركة لتطوير القطاع ورفع تنافسيته.

وأضافت أنه تم اعداد مصفوفة تنفيذية لكافة محاور برنامج الإصلاح وربطها بجدول زمنى لتحديد المهام المنوط تنفيذها من قبل كل جهة وأنه جارى وضع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لمتابعة ما يتم عمله بصورة دورية.