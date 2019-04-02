الارشيف / الاقتصاد

صور.. وفد "الاستثمار" ورجال الاعمال يزورون ليتوانيا لزيادة التعاون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد "الاستثمار" ورجال الاعمال يزورون ليتوانيا لزيادة التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى يضم ٤ مسؤلين،  و13 رجل أعمال برئاسة السفير رضا بيبرس مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، بزيارة لدولة ليتوانيا تليها زيارة لدولة لاتفيا فى إطار تشجيع الاستثمارات مع الدولتين وعرض حوافز وفرص الاستثمار فى مصر فى مختلف المجالات.

IMG-20190402-WA0050
 

وبحث الوفد  فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس؛ مجالات تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا، والفرص الاستثمارية المتاحة ،فضلا عن الإعداد لعقد اللجنة العليا المشتركة فى أواخر هذا العام الحالى.

 

Advertisements
IMG-20190402-WA0052
 

كما التقى  الوفد خلال زيارته لليتوانيا  بالمسئولين الليتوانيين في وزارة الاقتصاد والابتكار والإدارة الاقتصادية في وزارة الخارجية الليتوانية، وكذلك وكالة ترويج الاستثمار في ليتوانيا، ووكالة ليتوانيا انتربايز المعنية بالترويج للتجارة والغرف والصناعية لتشجيع وزيادة التبادل التجارى والصادرات المصرية.

وتم عقد العديد من اللقاءات بين رجال الأعمال فى مصر ونظرائهم فى ليتوانيا سعيا لزيادة التعاون مع دول البلطيق .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وفد "الاستثمار" ورجال الاعمال يزورون ليتوانيا لزيادة التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا