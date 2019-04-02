كيف ستصرف الحكومة 1.6 تريليون جنيه بموازنة العام المقبل؟ (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

كشف البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والذي أصدرته وزارة المالية مؤخرا، عن أبرز ملامح مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره قبل بداية العام الجديد في أول يوليو المقبل.

وتضمنت أبرز مؤشرات الموازنة الجديدة ارتفاع المصروفات بنسبة 12.2% مقارنة بالعام الجاري لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه.

وفي الفيديوجرافيك التالي يرصد مصراوي أبرز أوجه إنفاق هذه المصروفات بحسب ما أظهره البيان المالي التمهيدي للموازنة.