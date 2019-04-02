شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو بسبب «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الجنية الإسترليني اليوم أمام الدولار الأمريكي واليورو متأثراً برفض مجلس العموم البريطاني بدائل اتفاق المغادرة الأوروبي. وتداول الباوند في أسواق المال اللندنية 1.30 مقابل الدولار الأمريكي مقارنة مع 1.31 أمس، كما تراجع الجنيه أمام اليورو بنصف سنت عند 1.16.

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