محامو غصن يطالبون بمحاكمة منفصلة له بعيدا عن نيسان

قال محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور اليوم الثلاثاء (2 أبريل) إنهم طلبوا من محكمة في طوكيو محاكمته في الاتهام الموجه له بارتكاب مخالفات مالية على نحو منفصل عن شركة نيسان لأن الشركة تتعاون مع ممثلي الادعاء.
ويعد هذا الطلب أول مناورة قانونية رئيسية يقوم بها الفريق القانوني الجديد لغصن الذي تولى قضيته في فبراير شباط ويترأسه محامي الدفاع البارز جويتشيرو شيروناكا.
وألقي القبض على غصن في طوكيو في نوفمبر تشرين الثاني بعدما أبلغت نيسان ممثلي الادعاء بأن تحقيقا داخليا أجرته كشف عن أدلة على ارتكابه مخالفات خطيرة. وترتب على ذلك عزل الشركة اليابانية غصن من منصبه. وقال شيروناكا للصحفيين إنه لم يناقش مع غصن تقريرا نبهت به شركة رينو، شريكة نيسان في تحالف لشركات صناعة السيارات، ممثلي الادعاء الفرنسي بشأن مدفوعات لموزع عماني.
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