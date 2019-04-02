شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير اقتصادى يحذر من مخاطر التوترات مع واشنطن و"بريكست" على اقتصاد منطقة اليورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير اقتصادى إيطالى ألمانى سويسرى مشترك من أن سيناريو التنبؤ الحالى يحذر من مخاطر تراجع النمو الاقتصادى فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). وأوضح التقرير - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الثلاثاء - أن هذا السيناريو مرتبط بتفاقم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتطورات قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، فضلا عن تباطؤ عام فى الاقتصاد العالمي. كما حذر التقرير المشترك الصادر عن المكتب الاتحادى الألمانى للإحصاء والمعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء ومعهد الأبحاث الاقتصادية السويسرى من أن ارتفاع حالة عدم اليقين قد يؤدى إلى إحداث توترات جديدة فى الأسواق المالية، والتى تشهد فى الوقت الراهن تراجعاً ملحوظا فى التقلبات مقارنة بنهاية عام 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير اقتصادى يحذر من مخاطر التوترات مع واشنطن و"بريكست" على اقتصاد منطقة اليورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.