شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات السلع والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.22% رابحا عدد 33.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2729.86 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 221.2 مليون سهم محققة ما قيمته 359.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3827 صفقة ل32 سهما، وارتفع 18 سهما، فيما انخفض 12 سهما، واستقر سهمين.

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وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.83%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.62%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.11%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.69%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10.59%، ثم شركة شعاع كابيتال بنسبة 7.02%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.45%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.97%