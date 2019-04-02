شكرا لقرائتكم خبر عن المالية البحرينية توقع اتفاقية للتوازن المالى مع نظيرتها الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية الكويتية اليوم الثلاثاء إن وزارة المالية البحرينية وقعت اليوم الثلاثاء بالكويت اتفاقية للتوازن المالى فى البحرين مع نظيرتها الكويتية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق النقد العربي. وأضافت المالية الكويتية فى بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر إن الاتفاقية تتعلق "بالترتيبات المالية المتعددة الأطراف بشأن التعاون المالى لبرنامج التوازن المالى فى مملكة البحرين"، ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل.

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