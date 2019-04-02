شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تصدر قرارا لتعديل أصول التزامات شركات التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 46 لسنة 2019، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بأصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين. ونص القرار على أن أرصدة الأقساط تحت التحصيل التى مضى على تاريخ استحقاقها أكثر من 3 شهور، فيما عدا أرصدة الأقساط التى لم يحل ميعاد استحقاقها فى نهاية السنة المالية بفرع التأمين الطبى شريطة تضمنها فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، والتى تعتبر جزء لا يتجزأ من القوائم المالية.

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