شكرا لقرائتكم خبر عن "بوتاجاسكو": بيع 86.5 مليون أسطوانة مكافئ "منزلي وتجاري" خلال 2018 بزيادة 3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت اليوم الجمعية العمومية لشركة بوتاجاسكو نتائج أعمال العام المالي 2018، وذلك بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس أسامة البقلي رئيس شركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونواب الرئيس التنفيذي للهيئة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.

واستهل المهندس رأفت عبد الهادي أعمال الجمعية العمومية بتقديم الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه المستمر للشركة وحرصه على تطويرها ثم قام بعرض نتائج الأعمال والتي كان أبرزها ما يلي:

1- قامت الشركة ببيع 86.5 مليون أسطوانة مكافئ (منزلي وتجاري) خلال العام المالي 2018 مقابل 83.9 مليون أسطوانة عن عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3%.

2- بلغ عدد مراكز التوزيع ومكاتب تلقي الطلبات (176مركز) بزيادة مركزي توزيع عن العام الماضي.

3- قامت الشركة باستغلال أسطول النقل الاستغلال الأمثل، حيث تم تخصيص وتجهيز بعض السيارات لتنفيذ خدمة التوصيل المتميزة (الدليفري) والذي ترتب عليه توزيع عدد 21 مليون أسطوانة مكافئ مما حقق إيرادات قدرها 69.6 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل 63 مليون جنيه خلال عام 2017.

4- بلغت نسبة سيارات الشركة من إجمالي المشحون من مصانع التعبئة لمراكز التوزيع نسبة قدرها 43% مقابل 40% عن عام 2017.

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5- قام مصنع سوهاج والذي يعمل بنظام المشاركة بين شركة بوتاجاسكو وشركة بتروجاس بتعبئة 18.8 مليون أسطوانة مكافئ خلال عام 2018 وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بمحافظات (سوهاج – شمال قنا –أسيوط).

6- تم تأمين جميع مراكز التوزيع بمعدات الأمن الصناعي وشبكات مكافحة الحريق والأجهزة المحمولة لكشف تسريب الغاز، كما تم تدريب عدد 266 عامل على هذه الأعمال وعلى مخاطر الغاز وكيفية المجابهة، حيث ظهر مؤشر السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة خالياً من الإصابات والأمراض المهنية والوفيات داخل مكان العمل والوفيات الناتجة من حوادث الطرق.

7- تمتلك الشركة إدارة خاصة لتلقي طلبات العملاء تليفونياً عن طريق الرقم 19492 واستطاعت الشركة تنفيذ عدد 84328 طلب خلال عام 2018 مقابل عدد 65957 خلال عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 28%.

8- قامت الشركة بعقد وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في جميع المجالات استفاد من تلك البرامج عدد 2826 متدرب بنسبة حوالى 37% من إجمالي عدد العاملين.

9- قامت الشركة بعمل مسح لفيروس c لجميع العاملين وذلك تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (مائة مليون صحة).

•حقق النشاط الرياضي إنجازا غير مسبوق وذلك بفوز فريقي كرة القدم وكرة اليد عموم بالمركز الأول في دوري قطاع البترول.

وأشاد كافة الحضور وعلى رأسهم المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس أسامة البقلي رئيس شركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بأداء العاملين بالشركة وبنتائج الأعمال.