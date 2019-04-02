شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الدكتور محمد معيط وزير المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت اليوم الثلاثاء، شقيقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وتمت مراسم الدفن فى مقابر الأسرة بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة. وتتقدم أسرة ”الخليج 365” بخالص العزاء والمواساة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة شقيقته.

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