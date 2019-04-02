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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-4-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، الموافق 2-4-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مسجلا 17.26 جنيه للشراء، و17.36جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.
ورغم استقرار سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الإثنين، إلا أنه سجل فروقا فى سعره بين عدد من البنوك، وبعضها، ثابتا عند سعر 17.26 جنيه للشراء، و7.36 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.
وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، كالتالى :
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.26 جنيه للشراء
17.39 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.26 جنيه للشراء
17.36 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.26جنيه للشراء
17.36جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.26جنيه للشراء
17.36جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.28 جنيه للشراء
17.38 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.26جنيه للشراء
17.36جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك البركة
17.28 جنيه للشراء
17.38 جنيه للبيع
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