طرح 1091قطعة أرض بـ"الإسكان المتميز" و891 قطعة أرض بـ"الإسكان الأكثر تميزا"

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزا" فى 13 مدينة جديدة، موضحا أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكترونى (on line).

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن أسلوب الحجز لقطع الأراضى والمساحات والأسعار، ستكون متاحة على الموقع الإليكترونى www.hdb-reservation، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 7/4/2019.

وأضاف...