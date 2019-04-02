الان تتابع 12 مليار ريال صافي الاستثمار الأجنبي بالسوق السعودي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
بلغ صافي الاستثمار الأجنبي بالسوق السعودية نحو 12 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي، كما وصلت القيمة السوقية لحصة الأجانب إلى نحو 111 مليار ريال بعد أن استحواذهم على أكثر من 5% من إجمالي القيمة السوقية للسوق للفترة ذاتها.
وسجل السوق السعودية أعلى معدلاته في ثلاث سنوات ونصف، بمعدل ربحية وصل إلى 17 مرة، فيما ارتفع أداء السوق خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.7% وهو أعلى مكاسب ربحية في عامين ونصف.
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