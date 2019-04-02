الان تتابع الذهب يسجل أقل سعر في 3 أسابيع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

هبطت أسعار الذهب، اليوم، لأدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم لذروتها في عدة أشهر بفعل انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يؤثر سلبا على جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1286.41 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ السابع من مارس عند 1284.76 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1291.40 دولار للأوقية.

وقال دانيال هاينس: “المخاوف التي رأيناها تطفو في الأسابيع القليلة الأخيرة حيال النمو العالمي انحسرت بالتأكيد وذلك التحول (في المعنويات) في اليوم أو اليومين الأخيرين تسبب في القليل من البيع في سوق الذهب”. وأضاف أن “معظم النمو العالمي يأتي من الصين والبيانات (الصينية) خلال نهاية الأسبوع بددت تلك المخاوف”.

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وأطلقت بيانات قوية للتصنيع في الولايات المتحدة والصين موجة بيع ضخمة في سوق السندات الأمريكية يوم الاثنين، مما رفع بدوره الأسهم الآسيوية لأعلى مستوياتها في سبعة أشهر.

ويتطلع المتعاملون الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، المقرر صدورها يوم الجمعة، وذلك بحثا عن تفاصيل بشأن أداء الاقتصاد.

ومؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية منافسة، قُرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وتراجع البلاديوم في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1417.94 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع بأقصى قدر منذ أواخر فبراير في الجلسة السابقة.

وتراجعت الفضة 0.5% إلى 15.03 دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين 0.2% إلى 845.53 دولار للأوقية.