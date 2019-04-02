شكرا لقرائتكم خبر عن "بتكوين" تسجل 5 آلاف دولار فى تعاملات اليوم بعد زيادة 20% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لامست بتكوين الخمسة آلاف دولار لفترة وجيزة اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر، فى حين صعدت العملات المشفرة الأخرى أيضا.
وفى بورصة بتستامب التى مقرها لوكسمبورج، زادت بتكوين بما يصل إلى 20% فى المعاملات الآسيوية لتلامس الخمسة آلاف دولار قبل أن تستقر عند 4730 دولارا بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 14%، فى أكبر مكاسبها ليوم واحد منذ إبريل 2018.
وعلى صعيد العملات المشفرة الكبيرة الأخرى، صعدت أيضا أسعار إيثر المتداولة على منصة إيثريوم وعملة إكس.آر.بى القائمة على بروتوكل الدفع ريبل.
ولم يتضح حتى الآن السبب وراء موجة صعود العملات الافتراضية.
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