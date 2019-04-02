تعيين المهندسة جُلستان رضوان مستشارا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين المهندسة جُلستان عباس كامل رضوان مستشارا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي لمدة عام.

وجُلستان رضوان حاصلة على بكالوريوس هندسة الحاسبات من جامعة القاهرة عام 2000 بتقدير جيد جدا، كما حصلت على ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة في 2006، وماجستير الهندسة الإكلينيكية وإدارة التكنولوجيا الطبية من جامعة سيتي لندن في المملكة المتحدة في 2012، وبصدد الانتهاء من رسالة الدكتوراة فى هندسة الحاسبات تخصص الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الحيوية من كلية رويال هولواى بجامعة لندن في المملكة المتحدة.

هذا وشغلت جُلستان رضوان عددا من المناصب التنفيذية، حيث عملت كمدير عام وحدة الذكاء الاصطناعي بشركة بابيلون هيلث للأنظمة الطبية في المملكة المتحدة، كما عملت كنائب الرئيس لاستراتيجية المنتجات بشركة اون آب لنظم إدارة الحوسبة السحابية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عملها كمدير دولي لتسويق المنتجات بشركة كانونيكال جروب المصنعة لنظام التشغيل اوبونتو لينكس في المملكة المتحدة، ومدير التسويق بشركة ان تي تي داتا اليابانية لأنظمة البرمجيات في المملكة المتحدة، كما عملت أيضا كعضو برنامج إعداد القادة بشركة افايا لأنظمة الاتصالات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومهندسة برمجيات وقائدة فريق بشركة نوفل للبرمجيات وأنظمة الشبكات في ألمانيا.

يذكر أن جُلستان رضوان شاركت كمتحدثة في العديد من مؤتمرات الذكاء الاصطناعي في أوروبا والولايات المتحدة، كما أنها عملت كمستشارة للعديد من الشركات الناشئة والمستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة الأنظمة الصحية.