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شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 975 أجنبى يعملون فى الحكومة المصرية.. 55.7% منهم أوروبيون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عـدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام بالدولة المصرية، بلغ 975 أجنبي، منهم 866 ذكور بنسبة 88.8%، 109 إناث بنسبة 11.2% خلال عام 2018، مقابل 1132 أجنبى عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 13.9%.
وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم الثلاثاء، حول النشرة السنوية للعاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام لعام 2018، أن الدول الأوروبيـة مثلت العدد الأكبر مــن إجمالى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام، بـ 543 أجنبى بنسبة 55.7%، تلاها الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 185 أجنبى بنسبة 19.0%، بينما مثلت الدول الإقيانوسية أقل الأعداد بـ 31 أجنبى فـقط بنسبة 3.2%.
وأشار "الإحصاء" إلى أنه طبقا للمؤهل التعليمى، مثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعى العدد الأكبر بـ 705 أجنبى بنسبة 72.3%، تلاهم الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعى بعدد 142 أجنبى بنسبة 14.6%.
وعلى مستوى التخصص الوظيفى، مثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر بـ 633 أجنبى بنسبة 64.9%، تلاهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 200 أجنبى بنسبة 20.5%، بينما يمثل الكتبة أقل الأعداد بـ 5 أجانب فقط بنسبة 0.5% من إجمالى عدد الأجانب العاملين فى الحكومة المصرية.
كما أشار الجهاز إلى انه من إجمالى عدد الأجانب العاملين فى الدولة المصرية، يوجد 434 أجنبى بنسبة 44.5% يعملون بالقطاع العام/ الأعمـال (معظمهم بالشركة القابضة للغازات الطبيعية)، فيما يعمل نحو 426 أجنبى بنسبة 43.7% بالهيئات العامة (معظمهم فى الهيئة المصرية العامة للبترول واتحاد الإذاعة والتليفزيون).
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