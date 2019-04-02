شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج التحول الرقمى للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى 70 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، انطلاق برنامج التحول الرقمي للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم توقيع عقد بين الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة واستشاري مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات (ERP) في نحو 70 شركة قابضة وتابعة، وذلك بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.

وتستعين الوزارة بشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمكتب استشاري متخصص لإعداد السياسات واللوائح الحاكمة للتحول الرقمي ولإدارة عمليات اختيار الموردين والمنفذين للبرنامج.

وأكد الوزير أن أولى مراحل التحول الرقمي لشركات القطاع هي تنفيذ منظومة كاملة لميكنة إدارة الموارد والتي ستطبق في حوالي 70 شركة من خلال نظام (ERP) بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بما يمكن من توفر المعلومات بدقة وسرعة ويسهل تدفقها بين الإدارات المختلفة، ويشمل هذا النظام 6 محاور أساسية وهي المالية، المخازن، التصنيع، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرًا.

ووقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية العقد بالإنابة عن الشركات القابضة.

ومن المقرر عقد ورش عمل تضم فرق عمل من الوزارة، وشركات برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، مايكروسوفت (Microsoft)، ساب (SAP)، أوراكل ( Oracle).

ويسعى فريق التحول الرقمي عن طريق الورش إلى الوقوف على أفضل الحلول الفنية والتقنية لإدارة موارد الشركات والتي تؤدي إلى رفع كفاءة القطاع وميكنة أغلب العمليات التنفيذية للشركات.

ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الحالية من الإعداد في خلال 7 أشهر، ويتبعها 3 مراحل أخرى وهي التنفيذ والتشغيل والإدارة، على أن تنتهي المراحل الأربع بعد 18 شهرًا.

Advertisements