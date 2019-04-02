شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع قرب أدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل تراجع طلب الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، يأتي هذا بفعل تراجع الطلب الاستثماري على الملاذات الآمنة فى ظل ارتفاع شهية المخاطرة ، ويكبح الخسائر تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.15% حتى الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,289.95$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,292.22$،وسجلت أعلى مستوي 1,293.88$ ، وأدنى مستوي 1,288.22$.

حقق المعدن الأصفر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.15% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع 1,286.75$ للأونصة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وفقدت أسعار الذهب نسبة 1.6% على مدار تعاملات شهر آذار/مارس المنصرم ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل صعود مستويات الدولار الأمريكي ، وتباطؤ مستويات الطلب الاستثماري.

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد بيانات صناعية إيجابية فى الصين "ثاني أكبر اقتصاد فى العالم" ،ومع التقدم المستمر فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، على وشك تكبد أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.89 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات الدولار مقابل سلة من العملات.

يأتي تراجع الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة وعن قطاع الصناعات التحويلية ،ضعف البيانات سوف توسع من خسارة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثالث على التوالي ليستمر الإجمالي عند 784.26 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوي منذ 25 شباط/فبراير الماضي.