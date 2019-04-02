شكرا لقرائتكم خبر عن 4.2 مليار ريال التمويل العقاري السكني للأفراد في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

بلغ حجم التمويل البنكي للمنتجات السكنية للأفراد خلال فبراير الماضي لعام 2019 م أكثر من 4.2 مليار ريال بإجمالي 9049 عقدا مرتفعا بنسبة 121% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ التمويل البنكي فيه نحو 1.9 مليار ريال وبـ 2959 عقدا فقط، فيما استحوذ التمويل لصالح الفلل السكنية على 81.3% من قيمة العقود وبقيمة 3.4 مليار ريال، فيما توزعت 18.6% على التمويل لصالح الشقق والأراضي. وفيما يختص بالتمويل العقاري المقدم من الشركات التمويلية، أبانت الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنه بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة خلال فبراير لعام 2019 أكثر من 397 مليون ريال وبإجمالي 687 عقدا بارتفاع نسبته 132% عن قيمة نفس الشهر لعام 2018 والذي بلغ فيه حجم القروض العقارية قرابة 171 مليون ريال. في حين أوضحت الإحصائية أن المصارف التجارية قامت بتمويل القطاع العقاري والذي يشمل السكني وغير السكني للشركات والأفراد خلال عام 2018 بقيمة 240.2 مليار ريال، استحوذت القروض العقارية المقدمة للأفراد على 58.8% بقيمة بلغت 141.3 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة للشركات قرابة 98.8 مليار ريال لتستحوذ على 41.2% من حجم القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية خلال عام 2018م.

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