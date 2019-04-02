شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» تطلق ملتقى «بيبان الشرقية» غدا والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف الملتقى لتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها ويحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين بمجال الأعمال وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، كما يقدم الملتقى لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها، وبذلك يساعد الملتقى على فتح أبواب لتشجيع الشباب في الوصول إلى مشاريعهم بشكل سليم وبخطط واضحة، وحققت ملتقيات بيبان السابقة أكثر من 1216 ورشة عمل وأكثر من 3057 جلسة إرشادية وبحضور أكثر من 224 ألف زائر.
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