شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» تطلق ملتقى «بيبان الشرقية» غدا والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير الشرقية، ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» د. ماجد القصبي ينطلق غدا الأربعاء ملتقى «بيبان الشرقية» بنسخته السادسة، وذلك في مركز الظهران الدولي ويستمر أربعة أيام.

ويهدف الملتقى لتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها ويحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين بمجال الأعمال وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، كما يقدم الملتقى لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها، وبذلك يساعد الملتقى على فتح أبواب لتشجيع الشباب في الوصول إلى مشاريعهم بشكل سليم وبخطط واضحة، وحققت ملتقيات بيبان السابقة أكثر من 1216 ورشة عمل وأكثر من 3057 جلسة إرشادية وبحضور أكثر من 224 ألف زائر.