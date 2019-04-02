«فورين بوليسي»: دبي تستقطب أثرياء العالم للعيش والاستثمار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر موقع «فورين بوليسي. أورج» في مقال أنه لا يوجد مكان في العالم ارتبط بالفخامة والرفاهية مثل دبي، حيث أكد أن العديد من أثرياء العالم يستعدون للانتقال إلى دبي والإقامة فيها بشكل دائم، أو على الأقل الاستثمار في قطاعها العقاري، مضيفاً أن دبي مكان مناسب جداً لهذا النوع من الاستثمارات، خاصة أنها تتمتع بسمعة كبيرة على المستوى العالمي. وأضاف الموقع أن دبي تتمتع بوفرة خياراتها العقارية، سواء كان الغرض الشراء أو الاستئجار، إضافة إلى الخصوصية والتباين في الأسعار والجودة من مكان لآخر، معتبراً أنها من أكثر الأسواق العقارية نشاطاً في العالم.

وقال الموقع إن تنوع الخيارات الموجودة يجعل منها وجهة مفضلة لكثيرين.