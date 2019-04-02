155.4 مليار درهم رصيد حساب التوفير في مصارف الدولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي رصيد حساب التوفير لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى 155.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 2.2% وقدرها 3.4 مليار درهم خلال أول شهرين من العام 2019 مقارنة مع 152 مليار درهم في شهر ديسمبر 2018.

وعكست الزيادة المسجلة في حساب التوفير لدى البنوك العاملة في الدولة تغلب السلوك الادخاري لدى الأفراد وترشيد عمليات الإنفاق الاستهلاكي.

وشكل رصيد حساب التوفير نحو 11% من إجمالي قيمة الودائع على اختلاف تصنيفاتها لدى الجهاز المصرفي في الإمارات والتي وصلت إلى 1.418 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير من العام الجاري.

وكان الجزء الأكبر من الادخار في حساب التوفير بالعملة المحلية (الدرهم) حيث بلغت قيمتها 131.2 مليار درهم في حين وصلت قيمة التوفير بالعملة الأجنبية 24.2 مليار درهم وذلك وفقاً لما تظهره إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

ويتضح من خلال الإحصائيات ذاتها أن مؤشر حركة حساب التوفير بالعملة المحلية شهد نشاطاً منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي الرصيد إلى 129.24 مليار درهم مع نهاية شهر يناير الماضي مقارنة مع 128.16 مليار درهم في ديسمبر 2018.

وواصل الرصيد صعوده خلال شهر فبراير 2019 بالغاً مستوى 131.2 مليار درهم بزيادة قدرها 1.96 مليار درهم مقارنة مع شهر يناير من العام ذاته.

واستقطبت البنوك الوطنية نحو 90% من إجمالي أرصدة حسابات التوفير وبقيمة وصلت إلى 139.1 مليار درهم مع نهاية شهر فبراير الماضي منها 122 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 17.1 مليار درهم بالعملة الأجنبية.

أما على صعيد البنوك الأجنبية فقد بلغت قيمة رصيد حسابات التوفير لديها 16.2 مليار درهم تقريباً منها 9.2 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 7 مليارات درهم بالعملة الأجنبية.(وام)