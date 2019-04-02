«اقتصادية دبي» تعلن الفائزين بجوائز التميز اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعلن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن الفائزين في جوائز التميز لقطاع الأعمال في دورتها ال 25 لعام 2018، والتي تضم «جائزة دبي للجودة»، و«جائزة دبي للتنمية البشرية»، و«برنامج دبي للخدمة المتميزة» وجائزة دبي العالمية للجودة، إلى جانب تكريم الفائزين في برنامج الإمارات لتصنيف المنشآت التجارية الذي أطلق بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ويقام حفل التكريم صباح اليوم في قاعة أرينا بمدينة جميرا - دبي.

ويأتي إطلاق جوائز التميز لقطاع الأعمال في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية الرامية إلى تعزيز مفهوم الجودة والتميز كحافز للمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والإسهام في تحقيق تطلعات حكومة دبي الرامية إلى دعم الاستدامة والتنافسية وتطبيق أفضل الممارسات في دبي والإمارات بشكل عام.

ويتم تكريم الشركات الفائزة بجائزة دبي للجودة وفق أربع فئات.