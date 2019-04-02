خلل في أنظمة بعض شركات الطيران الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واجه عدد كبير من شركات الطيران الأمريكية، منها «دلتا إير لاينز» و«يونايتد» و«ساوث وست»، أمس الاثنين، عطلا معلوماتيا أدى الى تأخير عدد كبير من الرحلات، كما اعلنت السلطات والشركات. وذكرت الوكالة الفدرالية للطيران في بريد الكتروني أن هذه الشركات تأثرت فترة وجيزة بعطل طرأ على البرامج التي صممتها شركة «ايروداتا» للخدمات، وتتيح توفير بيانات عن الرحلات الجوية مثل الوزن وتفريغ الطائرة.

وأصاب العطل عددا كبيرا من الشركات، منها «ساوث وست» و«دلتا إير لاينز» و«جت بلو» و«يونايتد» و«ألاسكا إير» وشركات اقليمية تنتمي إلى «أميركان إيرلاينز».

وذكر متحدث باسم «ساوث وست» أن العطل استمر نحو أربعين دقيقة. وأضاف أن حصول تأخير على صعيد الرحلات أمر متوقع، وعلى الزبائن التحقق من آخر التحديثات على موقع «ساوث وست». نحن نعمل مع الزبائن الذين تأثرت رحلاتهم.

وقال المصدر إن الرحلات الجوية الرئيسية التي تأثرت كانت الرحلات الداخلية. (أ.ف.ب)