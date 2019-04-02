«الطاير للسيارات» تفتتح أكبر صالة عرض «لينكون» عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



افتتحت «الطاير للسيارات»، الوكيل الرسمي لسيارات «فورد ولينكون» في الإمارات، أكبر منشأة مستقلة في العالم لسيارات «لينكون» في شارع الاتحاد في دبي.

ودشنت إيلينا فورد، رئيس تجربة العملاء في شركة «فورد موتور كومباني»، المنشأة الجديدة بحضور كبار المسؤولين من شركة الطاير للسيارات، وشركة فورد الشرق الأوسط وإفريقيا، وشركة «لينكون» الشرق الأوسط.

وتغطي المنشأة المؤلفة من 4 طوابق مساحة تزيد على 11 ألف متر مربع، وهي تعتبر أول منشأة تعكس هوية «لينكون» الجديدة في الشرق الأوسط، وأول منشأة تجسد فلسفة لينكون Lincoln Way في الإمارات. وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي بشركة «الطاير للسيارات»: تدفعنا مكانتنا، إلى الالتزام بتقديم تجربة لعملائنا حيث تشكل المنشأة الجديدة لسيارات «لينكون» منصة حيوية تدعم بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا.