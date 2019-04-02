7 مليارات الأصول تحت الإدارة للصكوك الوطنية في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



ارتفع عدد المدخرين المنتظمين في شركة «الصكوك الوطنية»، المملوكة من قبل «مؤسسة دبي للاستثمار» الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، خلال العام 2018 بنسبة 14% مقارنة مع العام الذي سبقه، وهو ما أدى إلى زيادة قيمة مدخراتهم بنحو 18%، في حين حصل عملاؤها على عائدات سنوية وصلت إلى 4% للعام الثالث على التوالي.

تأتي هذه النتائج تأكيداً للأهداف التي تتبعها الشركة المتركزة في الحفاظ على الأداء القوي والصلب للاستثمار، وهو ما ظهر في معدل عائدات وصلت إلى 4% يتلاءم مع تطلعات المدخرين والمستثمرين، إضافة إلى المحافظة على رأس مال أرباب المال وتنميته، في ظل تقلبات الأسواق، بما يتناسب واستراتيجيتها الاستثمارية المتمثلة بتحقيق التوازن وتنويع مصادر الدخل، والاستثمار المسؤول قليل المخاطر.



المدخرون المنتظمون



وفقاً للبيانات ارتفع عدد المدخرين المنتظمين في نهاية العام الماضي 14% إلى 35.8 ألف حساب، مقارنة ب 31.4 ألف حساب نهاية العام 2017، في حين ارتفعت قيمة مدخراتهم بنسبة 18% إلى 448.8 مليون درهم، مقارنة ب 381.7 مليون درهم.

وأظهرت الأرقام الصادرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المدخرين القصّر على أساس سنوي؛ إذ صعد إلى 12%، كما ارتفع عدد الحسابات التي تملكها سيدات إلى 37% من مجمل عدد الحسابات، بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بنتائج العام 2017. أما عند الذكور، فزاد عدد الحسابات التي يملكونها 14% عن العام 2017.

وفي سياق متصل، ارتفعت الأصول تحت الإدارة للشركة، خلال العام الماضي، بنحو 6%، لتصل إلى 7 مليارات درهم. ووصل عدد الحسابات في نهاية العام الماضي إلى ما يقارب 840 ألف حساب بين أفراد ومؤسسات. وتأتي هذه الارتفاعات كنتيجة مباشرة للنتائج الإيجابية التي تحققها الشركة خلال السنوات الماضية، والتي استمرت خلال العام الماضي.

عائدات سنوية

Advertisements



وفقاً للأرقام، وزعت الشركة عائدات سنوية على حاملي الصكوك الادخارية التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم، وصلت إلى 2.06%، وحصل حاملو الصكوك التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم أو أكثر على متوسط عائدات قدره 2.92%، في حين نال العملاء ممن تزيد قيمة صكوكهم على 350 ألف درهم على متوسط عائدات قدره 3.52%.

كما زادت عائدات «الصكوك لأجل - تيرم» مقارنة بعائدات العام 2017، إذ سجلت عائدات الصكوك لأجل 3 أشهر 2.65%، في حين سجلت عائدات الصكوك لأجل 6 أشهر 2.85%.

أما عائدات الصكوك لأجل سنة وحتى 3 سنوات، فبدأت من 3% لتصل إلى 4%، في حين سجلت صكوك الادخار المنتظم متوسط عائدات قدره 2.42%.

480 ألف جائزة



فيما يخص الجوائز، أظهرت البيانات أن الشركة وزعت خلال العام 2018، أكثر من 480 ألف جائزة على 71.4 ألف عميل تجاوزت قيمتها 37 مليون درهم، في حين وصلت قيمة الجوائز منذ التأسيس في 2006، إلى 577.2 مليون درهم، موزعة على 351 ألف عميل، 29% منهم من المواطنين الإماراتيين.



عائدات تنافسية



تعليقاً على هذه الأرقام، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية» محمد قاسم العلي، عن «سعادته بالنتائج الإيجابية التي تحققت في العام 2018، خصوصاً من خلال تحقيق عائدات تنافسية لعملائنا للعام الثالث على التوالي»، لافتاً إلى أن «الشركة تقيس مدى نجاحها بناءً على زيادة عدد المدخرين سنوياً، وهو ما شهد ارتفاعاً ملحوظاً مرده البرامج والحملات التي أطلقناها، إضافة إلى العائدات التنافسية التي يحصل عليها عملاؤنا».

وأضاف أن «الزيادة في عدد المدخرين تأتي ترجمة لزيادة الوعي عموماً في ثقافة الادخار، خصوصاً أن تقرير مؤشر الادخار للعام 2018 والذي سنصدره قريباً، أكد أن الإمارات تأتي في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي في عدد المدخرين، وأن أكثر من 52% ممن شملهم الاستطلاع لديهم نظرة إيجابية بشأن الادخار في الإمارات».

ونوّه بأن «الزيادة في أعداد المدخرين تأتي نتيجة البرامج المتنوعة التي أطلقناها، وكان من أبرزها برنامج سعادة الموظفين، الذي أسفر عن انضمام أكثر من 14 ألف عميل جديد إلى البرنامج، ومع افتتاح لفرعنا الجديد في منطقة الوصل بدبي، إضافة إلى برنامج التمويل العقاري على غرار مشروع «كاسا فاميليا».