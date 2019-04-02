7.5 ألف شكوى لعملاء «الاتصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 7.5 ألف شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في الربع الأول من العام الجاري، وذلك فيما يتعلق بخدمات الهواتف الثابتة والمتحركة والإنترنت.ووصل نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها إلى 3315 شكوى في الفترة المذكورة، مقابل 4234 شكوى لشركة «دو».وأشارت البيانات، إلى أن شكاوى رضا المشتركين عن «اتصالات» و«دو»، سجل 6 آلاف و753 شكوى، منها 3043 شكوى ضد «اتصالات» و 3710 شكوى ضد «دو».