«غرفة الشارقة» تبحث التعاون مع جنوب إفريقيا وبيلاروسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل التعاون المشترك وآفاق الشراكات التجارية والاستثمارية مع جنوب إفريقيا وبيلاروسيا، وذلك خلال استقبال الغرفة مؤخراً موقوبو دافيد، قنصل عام جنوب إفريقيا بالدولة، ولاقور بونداريف، قنصل عام جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة.

والتقى خلال اللقاء الأول عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة مع موقوبو دافيد، والوفد المرافق له، بحضور وليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين، مدير عام الغرفة بالوكالة وفاطمة المقرب رئيس قسم التعاون الدولي وسارة اليحيى تنفيذي التعاون الدولي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات وخصوصاً القطاع السياحي في جنوب إفريقيا، حيث دعا قنصل عام جنوب إفريقيا لدى الدولة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها إمارة الشارقة في مجال السياحة العائلية.

وتحدث رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة عن أهمية التواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وجنوب إفريقيا، وإطلاع الجانبين على الفرص الاستثمارية، معتبراً أن المشاركة في المعارض العالمية التي تستضيفها إمارة الشارقة يشكل منطلقاً أساسياً في هذا المجال، موجهاً الدعوة للقطاع الخاص في جنوب إفريقيا للاستفادة من تنظيم الشارقة للعديد من المعارض الاقتصادية المتخصصة على مدار العام، والإقبال على المشاركة فيها.

واستقبل عبد الله سلطان العويس، ايغور بونداريف، قنصل عام جمهورية بيلاروسيا، في مقر الغرفة بحضور وليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين، مدير عام الغرفة بالوكالة، وجاسم المطوع مستشار العلاقات مع رابطة الدول المستقلة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، وحمل قنصل عام جمهورية بيلاروسيا دعوة لغرفة الشارقة من فلاديمير أولاحوفيتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة بجمهورية بيلاروسيا، لزيارة بلاده والإطلاع عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة، وبحث تعزيز التعاون التجاري المشترك.

ودعا قنصل عام جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة «غرفة الشارقة» إلى قيادة وفد تجاري من القطاع الخاص في الشارقة، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها بلاده، مستعرضاً عدداً من هذه الفعاليات، ومشدداً على أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال الإماراتي.

وبحث العويس مع القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا إمكانية تنظيم معرض اقتصادي تجاري تستضيفه إمارة الشارقة وتشارك فيه شركات بيلاروسية من كافة الاختصاصات، وذلك لتعريف الشركات العاملة في الشارقة بالخدمات والمنتجات التي تتميز بها الشركات البيلاروسية، معتبراً أن هذه الفعاليات المشتركة تلعب دوراً رئيسياً في توطيد العلاقات الاقتصادية.