مهام التقنيين في 2030 غير متوفرة لدى نصف موظفي الحكومة اليوم

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تتوقع مؤسسة «جارتنر» أن 50% من الأدوار التي سيشرف عليها الرؤساء التنفيذيون لتقنية المعلومات الحكومية بحلول عام 2023 غير موجودة اليوم لدى إدارات تقنية المعلومات الحكومية.

كشف استطلاع الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات من جارتنر مؤخراً بأن التحول إلى الحكومة الرقمية يكتسب زخماً. وتبين أن 53% من المبادرات الرقمية في المؤسسات الحكومية قد انتقلت من مرحلة التصميم إلى المراحل الأولى في تقديم الإنجازات العاملة بالتقنيات الرقمية، أي بارتفاع يبلغ 40 في المئة عن السنة الماضية. كذلك تتوقع نسبة 39 في المئة من الحكومات أن خدماتها السحابية ستكون من إحدى النواحي التكنولوجية التي ستنال مبالغ أكبر من التمويلات الجديدة أو الإضافية لعام 2019.

وفي المستقبل، ستؤدي الطواقم الحكومية لتكنولوجيا المعلومات مهام متنوعة أكثر مما هي عليه اليوم. حيث ستعتمد هيئات القطاع العام على تكنولوجيا المعلومات الحكومية لمعالجة مسائل الإدماج وتجربة المواطن والأخلاقيات الرقمية. وهذه النواحي تستدعي أنواعاً جديدة من المهارات، مثل الباحثين والمصممين وعلماء الاجتماع.

وفي الوقت ذاته، سيلزم طواقم تكنولوجيا المعلومات الحكومية إقامة أدوار جديدة لأجل مؤازرة عملية التحول الرقمي لديهم وتوفير التقنيات الناشئة في قطاع الأعمال والمهام المتنوعة. فمع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، سيحل خبراء تدريب الآلات وأخصائيي المحادثة والأتمتة ببطء، لكن بشكل محتوم، محل الخبراء في التقنيات القديمة.

تتوقع مؤسسة «جارتنر» أن ما يزيد على 80% من الحلول التكنولوجية الجديدة المعتمدة لدى الحكومات سيجري توصيلها ودعمها وفق نموذج «أي شيء كخدمة» بحلول 2023.