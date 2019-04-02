3.1 مليار دولار قيمة «نتورك إنترناشيونال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” ووكالات

حددت «نتورك إنترناشيونال» التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 395 بنساً و465 بنساً للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند صدور إذن الإدراج ستتراوح بين 1975 و2325 مليون جنيه استرليني.

ووفقاً لمصادر بلومبيرج فقد جذب الطرح في يومه الأول مشترين لكامل الحصة المطروحة وبسعر يضع قيمة الشركة السوقية عند 3.1 مليار دولار (11.3 مليار درهم).

وسيتضمن الطرح عملية البيع الثانوي للأسهم من قبل «الإمارات دبي الوطني» وشركة «واربورغ بينكوس/‏‏‏‏‏ جنرال أتلانتك دبي». ويبلغ الحجم المتوقع للطرح الخاص للمؤسسات ما لا يقل عن 125 مليون سهم، ما سيؤدي إلى توافر ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة للتداول الحر عند الإدراج.

وتم منح «سيتي جروب» بصفته مدير الاستقرار السعري، خيار التخصيص الزائد بما لا يزيد على 15% من إجمالي الطرح للمؤسسات. ويتضمن الطرح أسهم «ماستركارد» بقيمة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم)، بوصفها مستثمرا رئيسيا في الاكتتاب الأولي.