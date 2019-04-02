شكرا لقرائتكم خبر عن الراند الأفضل بين عملات «الناشئة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط العائد على سندات جنوب إفريقيا إلى أدنى مستوى له منذ 10 أشهر، وسجلت العملة المحلية الراند ارتفاعا هو الأكبر بين سلة عملات الأسواق الناشئة، وذلك بعد أن قررت وكالة «موديز» عدم ترقية التصنيف الخاص بالدين السيادي أو النظرة المستقبلية لجنوب إفريقيا.

وهبط العائد على السندات ذات السنوات العشر والمقومة بالراند خمس نقاط أساس إلى 8.55%، فيما حققت العملة المحلية أكبر المكاسب بين عملات الأسواق الناشئة، إذ صعدت 1.3% لليوم الثاني على التوالي. (وكالات)

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