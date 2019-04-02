500 شركة من 18 دولة في «الساعات والمجوهرات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ينطلق اليوم الثلاثاء في مركز اكسبو الشارقة «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» في دورته ال46، التي تُقام فعالياته خلال الفترة من 2-6 إبريل الجاري، وسط مشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية من ما يزيد على 18 دولة.

وأكد مركز اكسبو الشارقة اكتمال الاستعدادات كافة لانطلاق فعاليات الدورة الجديدة من المعرض.

وتتميز هذه الدورة بأول مشاركة لكندا في هذا الحدث الذي انطلق قبل 25 عاماً، فيما تشارك الهند بأكبر جناح وطني في المعرض.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات أصبح منصة رئيسية التجارة في المنطقة، ومقصداً للشركات العالمية ولأهم العلامات التجارية الشهيرة والتجار والمصممين لتعزيز حضورهم في أسواق المنطقة، خاصة وأن «إكسبو الشارقة» هو مركز المعارض الوحيد في العالم الذي ينظم هذا النوع من الأحداث مرتين سنوياً.