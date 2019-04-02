شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الصناعات الهندسية يستهدف ما بين 15-20% نموا بحجم الصادرات العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف تحقيق نمو يتراوح ما بين 15-20% بصادرات القطاع خلال العام الجارى.

وقال فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماع الغرف التجارية لمناقشة البرنامج الجديد لدعم الصادرات، أن ذلك متوقف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات الذى يهدف لرفع الصادرات المصرية غير البترولية لنحو 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، وكذلك الآليات التنفيذية التى سيصدرها صندوق تنمية الصادرات لهذا البرنامج ومدى تماشيها مع البرنامج، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا لمجلس إدارة الصندوق خلال الفترة القليلة المقبلة لإعلان تلك الآليات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات مؤخرا، والذى يتضمن زيادة قيمة المساندة التصديرية من 4 مليارات جنيه حاليا إلى 6 مليارات جنيه فى العام المالى 2019/2020، بحيث يتم سداد 40% منها بشكل نقدى و30% مستحقات حكومية و30% شحن ولوجيستيات ومعارض، يتم تطبيقه بدءا من 1 يوليو المقبل وحتى 31 يونيو 2020.

وتراجعت صادرات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية خلال العام الماضى 2018 بنسبة 12% لتبلغ 2.27 مليار دولار فى مقابل 2.577 مليار دولار خلال 2017.

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وأوضح أبو فريخة، أن المجلس قام بتحليل أداء صادرات القطاع خلال العام الماضى، لمعرفة أسباب هذا التراجع، حيث أظهرت النتائج وجود محورين رئيسيين لتلك المشكلة أولها انخفاض صادرات القطاع لـ6 دول رئيسية يأتى على رأسها السعودية التى تمثل 30% من حجم صادرات القطاع نظرا لتطلبها شهادات جودة لم تحصل عليها كثيرا من الشركات المصرية، والعراق نظرا لتعليقها اتفاقية الجافتا، والسودان التى ما زالت تضع عراقيل أمام الصادرات المصرية.

وأضاف أن المحور الثانى من المشكلة تتعلق بوجود هبوط فى صادرات بعض القطاعات الأساسية بالمجلس، ومنها الكابلات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى تعزيز وتطوير قطاعى تشكيل المعادن، والمكونات، وذلك للاستفادة منها على المستوى المحلى والتصديرى.

وعن أهم الأسواق المستهدفة، لفت أبو فريخة إلى أن المجلس يركز على عدد من الأسواق ومن المستهدف تنظيم بعثات وزيارات ترويجية لها تتمثل فى " تنزانيا ورواندا والأردن والسنغال"، منوها أنه من المخطط تسيير بعثة ترويجية لتزانيا ورواندا منتصف شهر يونيو المقبل، حيث اشتركت 15 شركة فى البعثة حتى الآن.

وأكد أن المجلس سوف يركز ايضا على متابعة الأسواق التى تم تنظيم بعثات ترويجية لها خلال العام الماضى "إثيوبيا، وغانا، وكوت ديفوار"، والتى قام 40-60% من الشركات التى شاركت فى تلك البعثات بتوقيع تعاقدات تصديرية.