الان تتابع رويترز: أرباح أرامكو تتخطى أبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قفزت أرباح أرامكو السعودية، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، إلى 224 مليار دولار عام 2018، أي ما يقرب من 3 أضعاف أرباح “أبل”، وذلك قبل أول إصدار سندات دولية لها، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، في وقت سابق هذا العام، إن بيع السندات سيجمع حوالي 10 مليارات دولار.

وتبدأ أرامكو عقد اجتماعات مع مستثمري السندات الدوليين هذا الأسبوع بشأن صفقة الدين التي طال انتظارها، والمتوقع أن تجذب طلبا هائلا من المستثمرين العالميين.

يأتي بيع السندات بعد إعلان الاستحواذ على 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم من صندوق الاستثمارات العامة في صفقة بقيمة 69.1 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات بصناعة الكيماويات العالمية.

وقالت أرامكو إن بيع السندات، الذي قد يتوزع على شرائح بآجال استحقاق بين 3 سنوات و30 عاماً، غير مرتبط بالاستحواذ على سابك.

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وقالت أرامكو في عرضها التوضيحي إن الشركة تعتزم دفع قيمة الاستحواذ على شرائح منفصلة، بحيث تسدد 50% عند إغلاق العملية، والباقي على مدى عامين من السيولة الداخلية ومصادر أخرى محتملة.

وقالت أرامكو إنها حققت أرباحاً قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 224 مليار دولار في 2018.

وبالمقارنة فإن أبل، التي كانت أكبر الشركات الرابحة في العالم العام الماضي، بحسب “فوربس”، حققت أرباحاً قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 81.8 مليار دولار.

وصنفت وكالتا التصنيف الائتماني فيتش وموديز أرامكو عند(‭‭‭‭A+‬‬‬‬ و ‭‭‭A1‬‬‬ ) على الترتيب، لكنهما قالتا إنه دون قيود التصنيف السيادي، ستكون أرامكو في نفس نطاق شركات النفط العالمية ذات التصنيف الأعلى مثل إكسون موبيل وشيفرون وشل.

ووضعت فيتش التصنيف الائتماني المستقل للشركة عند (‭‭‭(AA+‬‬‬.

وقالت “موديز”: “أرامكو السعودية لديها وضع سيولة قوي للغاية بواقع 48.8 مليار دولار سيولة”.