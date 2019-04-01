حساب المواطن يتعامل مع مليون طلب في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعامل برنامج حساب المواطن مع أكثر من مليون طلب في الربع الأول من 2019، بحسب المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، مبينا أن الأرقام التشغيلية للبرنامج في الربع الأول تخطت حاجز المليون طلب واستفسار على جميع المنصات، شاملة خدمة صوتك مسموع والحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء على منصة تويتر والمستندات التي تم التحقق منها، بالإضافة للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها

وأوضح القحطاني أن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد 19912 أكثر من 434 ألف اتصال في الربع الأول، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 15 ثانية فقط.

فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 58 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 89 ألف اعتراض منذ بداية يناير حتى نهاية مارس.

وبلغ عدد المستندات المتحقق منها، والتي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 129 ألف مستند بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة نفسها.

كما استقبل أكثر من تسعة آلاف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء أكثر من 227 ألف طلب واستفسار.

وأشار القحطاني إلى أن جميع موظفي حساب المواطن يسعون لتقديم المعلومة الصحيحة والخدمة الملائمة من منطلق حرصهم الدائم على خدمة مستفيدي البرنامج، واتضح ذلك من خلال سرعة الرد، بالإضافة إلى حجم المكالمات المستقبلة والمرسلة، مؤكدا حرص الجميع على تقديم خدمات تليق بالمواطن، ومنها ما تم أخيرا من إطلاق البرنامج للتطبيق الخاص بالهواتف المتنقلة بهدف توفير الوقت والجهد على مستفيدي البرنامج.

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إحصائية حساب المواطن للربع الأول 2019

434 ألف اتصال على الرقم الموحد

15 ثانية متوسط الرد على الاتصال

58 ألف طلب تقني تمت معالجتها

89 ألف اعتراض تم التعامل معها

129 ألف مستند تمت مراجعتها مع الجهات المعنية

9 آلاف طلب استقبلتها خدمة صوتك مسموع

227 ألف طلب واستفسار على منصة تويتر