25 مليونا من رسوم البيضاء لتطوير مشاريع إسكانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

خصص برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان مبلغ 25 مليون ريال لاستكمال المرحلة الأولى من تنفيذ خدمات البنية التحتية وإيصالها في مشروع إسكان شمال الرياض الواقع على أرض الوزارة غرب المطار.

وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن المعلن عنها في مرحلتها الأولى.

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وتنص المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: «تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها».

وأكد البرنامج أن هناك خطة متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيكون خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علما بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.

يذكر أن برنامج «رسوم الأراضي البيضاء» يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 1200 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.