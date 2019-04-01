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وول ستريت تغلق مرتفعة بعد بيانات إيجابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين لتستهل الربع الثانى بأداء قوى، مع صدور بيانات إيجابية عن الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والصين هدأت المخاوف من تباطؤ النمو العالمى.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 329.8 نقطة أو 1.27% إلى 26258.48 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 32.75 نقطة أو 1.16% إلى 2867.15 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 99.59 نقطة أو 1.29% إلى 7828.91 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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