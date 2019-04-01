شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق مرتفعة بعد بيانات إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين لتستهل الربع الثانى بأداء قوى، مع صدور بيانات إيجابية عن الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والصين هدأت المخاوف من تباطؤ النمو العالمى.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 329.8 نقطة أو 1.27% إلى 26258.48 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 32.75 نقطة أو 1.16% إلى 2867.15 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 99.59 نقطة أو 1.29% إلى 7828.91 نقطة.

Advertisements