وزير التجارة والاستثمار يزور رواد ورائدات أعمال في منشآتهم بالمنطقة الشرقية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

وقف معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في المنطقة الشرقية على عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتميزة، وذلك في إطار جهود الوزارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتمكين وتحفيز المنشآت، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأشاد القصبي بجهود رواد ورائدات الأعمال في تحويل أحلامهم إلى قصص نجاح تعود عليهم وعلى البلد وأبناء البلد بالخير والنفع، موضحاً أن هناك الكثير من المشاريع الرائدة في مختلف مناطق المملكة أوجدت فرص حقيقية للشباب والشابات وتجد كل الدعم من الدولة عبر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية الاجتماعية وبرامج التمويل المختلفة، مبدياً إعجابه الكبير بالقصص التي شاهدها وبالفكر الذي يحمله الشباب والفتيات في تطوير اعمالهم والارتقاء بها.

وزار الدكتور القصبي في محافظة الخبر، مؤسسة “إنوسوفت – Innosoft” وهي مؤسسة حلول تقنية لرائد الأعمال السعودي لؤي لبني، الذي أسس منشأة لتقديم حلول تقنية للتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال والسوق المحلي، حيث يعمل مع لؤي نخبه من الشباب والفتيات المتميزين بمجال التقنية والتسويق وبناء الهوية، واستطاع الحصول على تمويل من برنامج أرامكو لريادة الأعمال (واعد)، وحصلت منشأته خلال مدة وجيزة على عدة جوائز في الإبداع وريادة الأعمال.

كما زار معالي وزير التجارة والاستثمار مطعم “باركز وسولت Salt, Parkers” لرائدتا الأعمال ديم ورند البسام، اللتين بدأتا العمل بمطعم متنقل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسستا سلسلة مطاعم ناجحة لها توسع إقليمي ومرتكزة على الابتكار بتقديم الخدمة، حيث انتقلت للمنطقة الشرقية، ويتبنى المشروع فكرة جديدة بالاستثمار المساحات المفتوحةويقدم خدمة الطعام.

وفي مدينة الدمام زار الدكتور القصبي منشأة “العدسة الذهبية” التي تعد أول أستوديو للتصوير النسائي في المنطقة الشرقية لرائدة الأعمال أنوار المؤمن بدأت مشروعها بعدسة وكاميرا واحدة وطورت أعمالها إلى أن افتتحت أول استوديو نسائي بالمنطقة بقرض من صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، وتوسع المشروع وأعادت الحصول على القرض بعد النجاح الذي حققته، ولديها حالياً فرع في الدمام للنساء، وفرع آخر للرجال تحت إشراف زوجها، كما أن ابنتهما حاصلة على أفضل مصورة في الشرق الأوسط، ويوظف المشروع حالياً أكثر من 30 شاب وشابة.

رافق معالي وزير التجارة والاستثمار في جولته معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومستشار معالي وزير التجارة والاستثمار المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال عبدالرحمن بن محمد الحسين، ونائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير بيئة ريادة الأعمال عصام الذكير، ومدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي وعدد من المسؤولين.

